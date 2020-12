Sessantasette milioni saranno erogati alle imprese e ai titolari di partita Iva entro marzo 2021 attraverso il bando per il fondo (R)esisto previsto dalla legge salva-Sardegna approvata lo scorso luglio. Ma, denuncia il presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca, il bando "non è dedicato al Turismo, anzi per come è stato scritto, ha troppe falle e rischia di tagliare fuori la maggior parte delle aziende del nostro settore".

Secondo Manca sarebbero proprio i criteri "la parte più critica relativamente alle imprese alberghiere, incongruenti - si legge su La Nuova Sardegna - come avevamo già da tempo sottolineato all'assessora del Lavoro Alessandra Zedda, e a tratti ridicoli".



Sotto accusa in particolare "le norme che prevedono la concessione dei contributi sulla base del mantenimento del 50% dei livelli occupazionali dell'anno precedente". Norme che, evidenzia Manca, nei fatti escludono dal ristoro "la quasi totalità delle imprese alberghiere". A. D. A.