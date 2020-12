Sardegna, arriva l’app Sardinia

Sarà disponibile già dal prossimo mese Sardinia, la nuova app social della Regione Sardegna per il turismo post Covid.

Duplice l’obiettivo: costruire un’esperienza personalizzata dell’isola tramite contenuti multimediali e, nello stesso tempo, diventare una community dando la possibilità agli utenti di scambiarsi contenuti ed esperienze.



Uno strumento che dunque, come spiega ilsole24ore.com, dà agli utenti la possibilità di crearsi percorsi su misura, con soluzioni personalizzate in base al budget, all’età e alle esigenze del visitatore. Disponibile anche in lingua inglese l’app sarà poi in grado di fornire alla Regione alcuni dati sulle preferenze dei turisti e sulle mete raggiunte e anche numeri certificati che, come chiariscono i promotori dell'iniziativa “diranno realmente quali sono le località più amate, le spiagge più frequentate, le zone più apprezzate”. Una vera e propria banca dati da cui attingere per ideare le future promozioni turistiche.