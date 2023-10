Maxi shopping nella Capitale per Giuseppe Statuto, che si aggiudica l’hotel Six Senses per un controvalore da 245 milioni di euro. Una cifra che rappresenta un record assoluto in Italia in termini di valore per camera, pari a 2,4 milioni di euro per ognuna delle 96 stanze di cui si compone la struttura.

La storia

L’hotel era di proprietà del Gruppo Orion, che aveva acquisito l’ex sede della Banca di Roma nel 2019 per un centinaio di milioni. Nello scorso mese di marzo, si legge sull’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, era invece stato inaugurato l’hotel al termine di un’ampia ristrutturazione, prendendo poi le insegne di Six Senses.



Il portfolio

Si amplia così il portfolio alberghiero del noto immobiliarista che possiede strutture prestigiose come il Four Seasons a Milano (oltre al W di piazzetta Bossi che aprirà il prossimo anno) e il Danieli di Venezia.