Marriott spinge sul brand W: 3 nuovi hotel a marchio in Europa

Marriott International spinge sull’acceleratore per far crescere il brand W in Europa con l’apertura di 3 hotel a marchio in diversi Paesi.

Dopo l’apertura, a luglio, del W Budapest (nella foto) situato nel Palazzo Drechsler, nell’autunno W Hotels farà il suo debutto in Scozia con il W Edinburgh. L'hotel è situato nel cuore del quartiere di St. James metterà a disposizione una W Lounge, il ristorante SushiSamba, il cocktail bar Joao's Place e un rooftop con vista panoramica sullo skyline della capitale scozzese.



“L’hotel sarà diverso da qualsiasi altro in città, susciterà la curiosità degli ospiti e attirerà la gente del posto con l’energia distintiva del marchio W” dice Agnieszka Rog-Skrzyniarz, vicepresidente dei marchi di lusso di Marriott International per l'Europa.



Quest'autunno inizierà la sua attività anche W Milan, del Gruppo Statuto proprio dietro il Teatro alla Scala e a pochi minuti dal quartiere di Brera. Il progetto Urquiola Studio ha reinterpretato l'architettura razionalista italiana dell'edificio originale degli anni '50 con un design degli interni che cattura l'essenza milanese. Avrà 116 camere, 14 delle quali suite e una Extreme WOW Suite, oltre a un mix di ristoranti che offriranno sapori del mondo, con cucina giapponese e italiana per mano dello chef Andrea Berton, una Stella Michelin.