Nuovo brand di fascia media per Marriott: nasce Four Points Express by Sheraton

Marriott International sviluppa il segmento di fascia media con Four Points Express by Sheraton, il nuovo brand creato per venire incontro alla crescente domanda di alloggi convenienti in Europa, Medio Oriente e Africa.

Il nuovo marchio va ad aggiungersi ad altri per la fascia media, come ad esempio City Express di Marriott nei Caraibi e in America Latina e l’annuncio dei suoi piani per StudioRes negli Stati Uniti e in Canada. “Questo nuovo brand è stato attentamente ricercato, studiato e creato appositamente per fornire ai viaggiatori di fascia media un soggiorno che risponda a ogni necessità di viaggio al giusto prezzo - spiega Satya Anand, presidente di Marriott International per Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) -. La fascia media è un settore resiliente che, al momento, rappresenta quasi 1,2 milioni di camere in Emea e il 68% di questo insieme è unbranded. Four Points Express darà ai proprietari degli hotel modo di capitalizzare sugli imponenti sistemi di distribuzione Marriott International e sul pluripremiato programma fedeltà Marriott Bonvoy”.



L'azienda ha già sottoscritto tre accordi tra Regno Unito e Turchia e ha firmato lettere di intenti per futuri hotel Four Points Express in mercati come Polonia, Belgio e Regno Unito.



Il primo hotel britannico sarà inaugurato nel cuore di Londra, a meno di 500 metri dalla stazione di Euston e a un solo chilometro dalle stazioni di Kings Cross e St Pancras International. L’apertura di Four Points Express by Sheraton London Euston è prevista nel 2024.