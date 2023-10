Marriott avanza in Arabia Saudita: due aperture di lusso a Neom

Marriott allunga sull’Arabia Saudita, puntando il mirino su Neom. Il colosso alberghiero ha siglato un accordo con la destinazione per l’apertura di due proprietà di lusso a Trojena, metà montana della città saudita.

La prima porterà marchio W Hotels – e segnerà il debutto del brand in Arabia Saudita –; la seconda Jw Marriott.



“Siamo entusiasti di collaborare con Neom per lo sviluppo di queste due proprietà - spiega Chadi Hauch, regional vice president lodging development Middle East, Marriott International -. W Hotels ridefinisce il settore dell’ospitalità di lusso e Neom è una collaborazione ideale, grazie alla sua visione incentrata sull’innovazione, la creatività, il design e l’esplorazione. Dall’altra parte, Jw Marriott, uno dei nostri brand di punta, porterà la sua eredità di straordinaria ospitalità, design accurato ed esperienze arricchenti”.



La struttura W Hotels avrà complessivamente 236 camere, tra cui 47 suite con vista sulle montagne e su un lago. Tra gli spazi previsti, i punti di riferimento del brand, tra cui la Living Room, WET Deck, W Lounge, AWAY Spa e il centro fitness FIT. L'hotel offrirà inoltre quattro ristoranti e spazi comuni. Situata all'interno di The Lake Village, la struttura offre esclusive esperienze residenziali, ricettive e commerciali direttamente in riva al mare. L’impianto architettonico, lungo quasi 3 km, include una foresta incantata e varie attrazioni sul lungomare. Lake Village ospiterà anche una serie di negozi e ristoranti, mercati e aree di intrattenimento.



Il W Hotel si rivolgerà ai viaggiatori in cerca di un rifugio di lusso con un servizio eccezionale ed esperienze di benessere. La struttura sarà situata all'interno di The Bow, un mondo acquatico futuristico che combinerà la natura con la tecnologia per creare un ambiente unico. Immersa nel lago e circondata da un paesaggio montuoso, la sottostruttura sarà progettata per resistere al peso e alla pressione dell'acqua circostante, mentre gli spazi rimanenti saranno facilmente adattabili per consentire un utilizzo prolungato, compreso un atrio per eventi su larga scala. Il progetto per l'hotel prevede 500 camere e suite di lusso e un'ampia offerta di intrattenimento, tra cui una sala da ballo, spazi per meeting, cinque ristoranti, un fitness club, un miniclub, alcune piscine e una spa.