Il gruppo Statuto acquisisce il W di Ibiza e sbarca in Spagna

Primo investimento spagnolo per il gruppo Statuto, che sbarca nel Paese iberico con l'acquisizione del W di Ibiza, rilevato da Scala Capital. La cifra della transazione per la struttura Marriott non è stata resa nota.

Come riporta desarrollohotelero.com, l'operazione sarebbe stata portata a termine con la consulenza di Baker McKenzie. L'hotel appena passato nelle mani del gruppo (che ha già incamerato la proprietò del Four Seasons e del Mandarin di Milno, oltre al Danieli di Venezia e il San Domenico di Taormina) è stato inaugurato nel 2019 e dispone di 125 camere oltre a 37 suite.