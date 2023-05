Arriva W Milan, il prossimo autunno lo sbarco del brand in città

Debutterà nel prossimo autunno W Milan, di proprietà del Gruppo Statuto e gestito da Marriott International. L’hotel, realizzato su progetto dello Studio Urquiola reinterpreta l’architettura Razionalista del palazzo originale di fine anni ‘50 dando vita ad un interior design ricercato e contemporaneo che coglie l’essenza milanese.

La struttura, situata in piazzetta Bossi, a pochi passi dal Teatro alla Scala conterà 116 camere, delle quali 14 suite e una Extreme Wow Suite, l’interpretazione in chiave W della Suite Presidenziale. L’hotel offrirà una scelta di ristoranti e bar che porteranno il meglio della cucina mondiale nei piatti degli ospiti e dei protagonisti della scena sociale cittadina. Il ristorante giapponese Odachi proporrà una cucina dallo stile autentico in un ambiente evocativo, mentre per chi cerca un’esperienza totalmente italiana si propone il ristorante Scena, firmato dallo chef stellato Andrea Berton.



Il W Lounge sarà uno spazio aperto a tutti, il biglietto da visita dell’hotel, dove socializzare con un aperitivo milanese, ascoltando musica dal vivo. Una caratteristica unica di W Milan sarà il rooftop, completo di piscina, dove godere di un panorama cittadino unico. La sera il bar sul rooftop, Aria, si prepara a diventare un nuovo indirizzo imperdibile in città, con cibo, cocktail contemporanei e DJ set.