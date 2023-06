Messico, a Cancun il primo resort all-inclusive a marchio Marriott

Sarà inaugurato nel 2024 a Cancun il primo resort all-inclusive a marchio Marriott al mondo. Il gigante dell’ospitalità mondiale Marriott International ha infatti scelto di convertire a questo scopo l’ex Marriott Cancun Resort, che ha chiuso i battenti lo scorso marzo per essere sottoposto a un’ampia ristrutturazione.

Ribattezzato ora Marriott Cancun, An All-Inclusive Resort, è stato per decenni la proprietà storica di Marriott nella penisola dello Yucatan. “I viaggiatori - ha commentato Alex Fiz, Area Vice President Caribbean & Managing Director All-Inclusive per Marriott International - saranno sollevati nello scoprire che non saluteranno definitivamente il loro amato Marriott Cancun Resort, ma lo ritroveranno più moderno, poiché la struttura è stata reinventata da Marriott per dare una svolta sofisticata al tradizionale concetto all-inclusive”.

Durante la chiusura della struttura, coloro che desiderano soggiornare in una proprietà Marriott Cancun nel frattempo potranno scegliere il resort gemello JW Marriott Cancun Resort & Spa, aperto e completamente operativo.