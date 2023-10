di Remo Vangelista

“Esiste un prima e un dopo. Adesso è abbastanza noto e raccontato ovunque che prima della pandemia e dopo la fase acuta abbiamo vissuto due mondi diversi. Lo dicono in molti mercati e negli ultimi tempi viene riscontrato anche nell’industria del turismo.

Alcuni lo dicono forse per darsi un tono, magari per marcare in modo preciso l’offerta ed evidenziare così un salto triplo anche alla voce listino.

Però nel mondo up-level abbiamo assistito veramente a un prima e a un dopo fatto di mutamenti radicali nell’approccio e nel marketing delle imprese.



Una vita e un modo di essere che abbiamo voluto raccontarvi attraverso le pagine di un TTG Luxury molto diverso. Abbandonato il tabloid siamo andati in tipografia con una versione magazine che troverete in questi giorni nel cuore della fiera”.



Continua a leggere sulla digital edition di TTG Luxury