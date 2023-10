È uscita oggi online e in distribuzione al Luxury Event by TTG e da domani nei padiglioni delle Fiera di Rimini la Winter edition 2023 di TTG Luxury. Che è tutta nuova, nata per incontrare le sensibilità e necessità di un nuovo tempo.

Nuova la grafica, nuovo il formato, che ha scelto la linea del magazine per dare più valore e più luce al mondo dell’alto di gamma. Nuovi anche i temi, che vanno ad esplorare le tendenze del turismo di lusso più in profondità, interpellando personaggi di livello che sfidano le convenzioni e provano ad andare al di là, per costruire, anche nel campo del travel, quello che chiamiamo progresso.



E allora sul numero che troverete in fiera in questi giorni, e che potete vedere a questo link, siamo andati a cercare ciò che di più innovativo e di più desiderato e desiderabile ci sia per chi viaggia seguendo le passioni, la necessità di rinnovamento individuale, la ricerca della felicità.



Le avventure polari, i grandi brand motociclistici che creano circuiti esclusivi, lo sport che entra profondamente nel concetto di viaggio e sfiora e avvolge quello del benessere, un benessere che diventa totale, che compenetra ogni parte dell’individuo e che è la grande, nuova, vera esigenza dei viaggiatori high end.



Stare bene, vivere bene, essere felici.



È l’Utopia che rincorriamo. È l’Utopia che vogliamo raccontare. È l’Utopia che vogliamo essere. C. P.