Nuovi desideri, nuovi bisogni. Il luxury travel è in movimento e sta traghettando verso nuove possibilità. Così TTG Luxury, giornale di riferimento per il mercato, ha deciso di cambiare, per poter meglio rispondere alle nuove e mutate necessità di chi lavora con l’alto di gamma.

Così, il giornale che avete trovato a TTG Travel Experience e nel nuovissimo evento organizzato da IEG dedicato all’upper level, Luxury Event by TTG, è tutto nuovo.



Nuovo il formato, che ha abbandonato il tabloid per passare a un magazine, in modo da essere sfogliato con più comodità e conservato; nuove le soluzioni grafiche, che danno più spazio ai protagonisti e valorizzano le immagini dei prodotti.



Nuovo il mood, più accattivante e easy, per poter diventare anche uno strumento di promozione efficace sui clienti finali.



Di antico, c’è la passione con cui la redazione realizza il magazine: sempre forte, sempre attenta ai cambiamenti, sempre pronta ad ascoltare.