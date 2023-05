Constance Hotels & Resorts entra nel Metaverso con il progetto #CONSTANCEARTLOVE

Un progetto per unire arte e innovazione. È questo #CONSTANCEARTLOVE, l’iniziativa con la quale Constance Hotels & Resorts vuole sostenere le popolazioni locali nelle aree in cui opera in un’ottica di sostenibilità globale.

Il progetto si articola con il coinvolgimento di 4 artisti internazionali, chiamati a creare opere d'arte ispirate alla bellezza naturale e all’essenza delle isole dell’Oceano Indiano, Mauritius, Seychelles, Maldive e Madagascar. Per l’Italia ha preso parte al progetto Emanuele Dascanio, che ha creato “Sketch of Tsarabanjina Sacred Tree and Kalanoro Blessing” (letteralmente “Schizzo dell'albero sacro di Tsarabanjina e della benedizione di Kalanoro”) al ritorno dal suo viaggio al Constance Tsarabanjina, nell’arcipelago delle Mitsio, in Madagascar. Chau Hang da Hong Kong, Nina Brooke dal Regno Unito e Rabi Alieva da Monaco sono gli altri artisti internazionali.



Constance entrerà inoltre nel Metaverso con Lieu.City, la nuova tecnologia al servizio dell’arte, per coinvolgere un pubblico ancora più ampio e offrire agli ospiti una piattaforma immersiva e interattiva, per sperimentare la bellezza delle sue proprietà e scoprire le opere d'arte create dai quattro artisti.



Le opere d'arte, dal 10 al 22 maggio, andranno infine all'asta sul sito www.constancehotels.com/#auction per portare avanti lo scopo filantropico dell’iniziativa #CONSTANCEARTLOVE. I proventi verranno devoluti a quattro Ong locali, una per destinazione.