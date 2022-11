Constance Hotels & Resorts e le vacanze 'aspirazionali'

"Anche per fine d'anno prosegue il trend positivo registrato da Constance Hotels & Resorts. "A parte l'ottimo risultato per il Capodanno - conferma Barbara Gajotto, head of sales and marketing Italy, North & South America -, la prossima stagione invernale sta partendo più a rilento, con l'attuale situazione geopolitica ed economica che crea incertezza. Se da un lato ci confrontiamo con un trend generale connotato dal last minute per i prossimi mesi invernali, dall'altro registriamo già segnali positivi per soggiorni da aprile a settembre 2023, con un forte ritorno all'advance booking per Pasqua e per la stagione estiva, soprattutto nel target viaggi di nozze e famiglie". Le Maldive restano la meta più gettonata per i clienti italiani...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)