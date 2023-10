di Paola Trotta

L’isola di Mauritius si conferma una delle mete preferite dei viaggiatori anche se, dopo gli eventi degli ultimi anni, target e mercato hanno subito cambiamenti. A confermarlo è una delle catene più richieste dell’isola, Constance Hotels& Resorts.

“Nel 2021 abbiamo avuto un calo di affluenza, nel 2022 la ripresa e nel 2023 tutto full, anche se fondamentalmente non ci siamo mai fermati - afferma Monia Guerel Roussety, personal assistant to the general manager presso Constance Belle Mare Plage.



“Il target è cambiato con un boom di arabi e indiani, nel 2022 sono tornati i mercati Uk e Europa mentre dagli Usa nulla”. I mercati persi sono quello russo e quello cinese anche se quest’ultimo sta riprendendo.



Anche la permanenza media è cambiata: “Siamo passati da 2 a 3 notti, 1 notte in più rispetto al pre Covid e i repeters sono soprattutto Uk e francesi. Il mercato italiano è concentrato su viaggi nozze di circa 5 notti, spesso in combo con Sud Africa. C’e poi chi arriva ad una permanenza di 22 giorni, sono clienti in pensione specialmente Uk con all inclusive, la maggior parte golfisti”.



Catherine Barbe, sales coordinator di C Mauritius Constance conferma: “Anche noi siamo pieni. La nostra è una clientela per chi cerca vacanza di lusso all inclusive declinata in una chiave più giovanile, unconventional, in un ambiente dinamico e stimolante ricco di experience. L’italia è da sempre un mercato di grande presenza e si conferma tale anche post Covid assieme a Uk, Francia e Germania”.