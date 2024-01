Constance: un tris di nuove strutture per l’avvio del 2024

di Elisabetta Canoro

Nuove strutture, una nuova destinazione, format di ospitalità diversificati. Constance Hotels, Resorts & Golf inaugura il nuovo anno presentando tre nuove strutture: il Constance Sakoa Boutik Hotel a Mauritius, boutique hotel di 16 camere nel nord dell’isola, il Constance Tekoma a Rodrigues, del brand Constance Hotels & Resorts e C Rodrigues Mourouk, del brand C Resorts, completamente rinnovato a novembre.

A presentare le novità in anteprima è Moira Meo (nella foto), communications manager del gruppo: “Rodrigues è una piccola isola ancora inviolata e selvaggia, lunga appena 18 km, ricorda la Mauritius di 50 anni fa, un paradiso per gli sportivi, che possono praticare kite, diving e scoprire la cultura creola. Inoltre è a solo un’ora e mezzo di volo da Mauritius, qui abbiamo aperto su una delle spiagge più intatte, a nord”.



Gli asset dell’ospitalità firmata Constance restano “lLo spirito familiare, l’accoglienza autentica, la natura e lo sport, così come cibo e vino sono focus importanti”. I mercati principali? “Europa e Regno Unito, ma abbiamo anche registrato il ritorno del mercato asiatico e stiamo collaborando con t.o. di tutto il mondo”.