Mandarin Oriental firma l’Emirates Palace Hotel di Abu Dhabi

Mandarin Oriental Hotel Group mette le sue insegne sull’Emirates Palace Hotel di Abu Dhabi e apre un nuovo capitolo della storia di questo iconico hotel introducendo esperienze uniche per gli ospiti.

“Il nuovo Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi segna un importante traguardo per il nostro brand, oltre a confermare la nostra attenzione verso la regione. Siamo lieti di gestire questa proprietà all’interno del palazzo simbolo degli Eau a livello internazionale, così ricco di storia e cultura” dice il ceo di Mandarin Oriental, James Riley.



Situato di fronte alla spiaggia, il resort offre stanze rimodernate, molteplici esperienze culinarie, una nuovissima Spa e attrezzature sportive all’avanguardia. Le 390 tra camere e suite comprendono comprendono le prime Vegan Rooms del Paese, dotate di un design contemporaneo attento alla sostenibilità, dalla biancheria da letto ecosostenibile, ai prodotti da bagno cruelty-free, passando al menu esclusivamente plant-based studiato per le consumazioni in camera.



Le nuove suite firmate Mandarin garantiranno l’accesso prioritario alle strutture dell’hotel, mentre le aree soggiorno e relax e i ristoranti del The EP Club saranno ad uso esclusivo dei soci e degli ospiti delle suite.



L'offerta si amplia ulteriormente con la possibilità di celebrare il proprio matrimonio all’interno del palazzo grazie a una collaborazione con il brand parigino di gioielli Chaumet che culmina in “Crown Your Love at the Palace by Chaumet”.



Found at Emirates Palace introdurrà inoltre una linea esclusiva di accessori, articoli regalo e resort wear, mentre The Palace Pop-Up offrirà pezzi unici di artigianato e di arte contemporanea di piccole imprese locali e artisti emergenti.



L’offerta gastronomica sarà sostenuta dal ristorante stellato Talea by Antonio Guida, executive chef 2 Stelle Michelin al Mandarin Oriental, Milan, ed Episodes, una nuova destinazione culinaria che includerà il Mandarin Oriental Cake Shop, una gelateria e una teeria con le migliori selezioni di tè dal mondo.



The Hideaway, la Spa di Mandarin Oriental, sarà il luogo ideale per prendersi cura di sé stessi con una nuova linea di prodotti per la pelle firmata da Tata Harper e Oto. La nuova Spa ospiterà anche un servizio esclusivo di Acqua di Parma Barbiere, dove saranno anche acquistabili i prodotti del marchio