Abu Dhabi: un fondo dedicato per crescere nel turismo degli eventi

Ora il nuovo obiettivo di Abu Dhabi è il turismo degli eventi. Un segmento, quello del mice, per il quale l’emirato ha deciso di dedicare un fondo ad hoc che si occuperà anche di favorire la cooperazione tra pubblico e privato per portare un nuovo sostegno economico agli organizzatori di convegni, alle agenzie e alle società internazionali per incoraggiare a scegliere nell'emirato per congressi.

A occuparsi tecnicamente di questo progetto sarà l'Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau insieme con l'Adnec Group, la società che è proprietaria e che gestisce l'Abu Dhabi National Exhibition Centre.



Tra gli appuntamenti già in programma, si legge su AnsaMed, l'incontro annuale sugli investimenti il mese prossimo, la Conferenza Onu sui Commerci e lo Sviluppo e il convegno del World Investment Forum.