Mandarin Oriental approda in Grecia con il primo resort

Mandarin Oriental sbarca in Grecia. Il gruppo aprirà questa estate il suo primo resort nel Paese: il Mandarin Oriental, Costa Navarino.

La struttura, immersa nella natura del Peloponneso, si propone come un "rifugio idilliaco" situato su una collina panoramica che degrada verso il litorale di Navarino Bay.



Gli ospiti potranno scegliere tra 99 suite eleganti e luminose e ville dotate di piscine private e ampie terrazze.



Il design del resort abbraccia la bellezza naturale e l'atmosfera rilassata della regione, mentre gli interni celebrano il design greco del XIX secolo.



Food e benessere

L’offerta gastronomica si declinerà in cinque ristoranti e bar supervisionati dallo chef Bertrand Valegeas. La Spa offrirà invece trattamenti ispirati ai rituali signature del Gruppo e alla flora della Grecia.



Oltre a una varietà di stanze private per trattamenti e zone umide, la Spa comprenderà una piscina di 25 metri aperta verso l'esterno, con vista sulla baia.



Il team di esperti sarà inoltre a disposizione per esperienze fitness personalizzate, tra yoga, consulenze nutrizionali, lezioni di tennis e programmi di movimento intelligente.



Sarà, inoltre, disponibile una vasta gamma di esperienze acquatiche, dal paddle boards allo sci nautico. Il beach club sarà dotato di un’ampia piscina, a pochi passi dalla spiaggia.



Per gli appassionati del golf ci sarà un campo a 18 buche.



Ampia anche l’offerta di attività sportive, che includerà tennis, mountain bike, trekking e yachting.