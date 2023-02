Four Seasons verso il debutto a Taiwan

Four Seasons Hotels and Resorts si prepara al debutto a Taiwan. Il Gruppo ha alzato il velo sul suo primo hotel, che sorgerà nel distretto commerciale Xinyi di Taipei.

Già in costruzione, il Four Seasons Hotel Taipei sarà ospitato in una torre di 31 piani, situata di fronte al Taipei 101.



Al suo interno, riporta Travel Weekly, 260 camere con vista sulla città e sulle montagne.



Tra i servizi, un'executive club lounge, un centro fitness con piscina all'aperto, un centro benessere e un ampio spazio per riunioni ed eventi.



Non mancheranno ristoranti e bar - uno di questi sarà a bordo piscina - e una lobby lounge.