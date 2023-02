Quarantotto nuovi 5 stelle, 64 quattro stelle e 45 recommended. Sono questi i numeri del nuovo Star Awards 2023 di Forbes Travel Guide, che ha premiato anche quest’anno i migliori hotel del mondo.

Fra gli highlight della nuova edizione, il sorpasso di Macao su Londra come città con il maggior numero di 5 Stars, il debutto sul fronte delle destinazioni di nuovi Paesi, Svezia, Norvegia, Danimarca, Tunisia e Cipro, e i primi hotel 5 stelle Forbes su alcune destinazioni internazionali: Atene (Four Seasons Astir Palace Hotel Athens), Capri ( J.K. Place Capri), Kuwait (Four Seasons Hotel Kuwait at Burj Alshaya), Lago di Como (Mandarin Oriental, Lago di Como) e Shenzhen (Mandarin Oriental, Shenzhen).



Le destinazioni

Si affacci sulla scena internazionale la Sicilia, che ha catturato l'attenzione nel 2022 come location della seconda stagione di The White Lotus della HBO. La serie è stata girata presso il San Domenico Palace di Taormina, che si aggiudica le 4 stelle. Sull’isola sono anche stati insigniti della 4 stelle il Grand Hotel Timeo e Villa Sant’Andrea, le due creature di Belmond a Taormina, il Verdura Resort e Villa Igiea, le strutture di Rocco Forte a Sciacca e Palermo.



La regione scandinava ha fatto la sua prima apparizione nella lista con il 4 Star Hotel d'Angleterre di Copenhagen e i recommended Amerikalinjen (Oslo), Ett Hem (Stoccolma) e Grand Hôtel Stockholm.



Grande spinta verso l’alto per le Maldive, che hanno ampliato la loro portata come destinazione costellata di stelle, con quattro nuovi hotel di alto livello. Il Joali Being si concentra sul benessere onnicomprensivo, mentre il Soneva Jani si distingue per le ville con tetti retrattili. Anche le Isole Fari, un arcipelago nell'atollo di Male Nord, hanno ottenuto una doppia vittoria con il Patina Maldives, la cui collezione d'arte include Amarta di James Turrell, e il The Ritz- Carlton Maldives.



Altre nuove proprietà che sono entrate nell’elenco dei 5 Stars sono il leggendario Raffles Hotel Singapore, fondato nel 1887, l'hotel che ha inventato il famoso cocktail Singapore Sling; l’Adare Manor, un castello neogotico nella contea irlandese di Limerick; il Capella Bangkok, che ha ville lungo il fiume con o vasche idromassaggio all'aperto e una nuova spa a cinque stelle; il Royal Champagne Hotel & Spa, un rifugio modernista tra le colline della Champagne in Francia e il Waldorf Astoria Dubai International Financial Centre all'interno del grattacielo Burj Daman.



Il sorpasso

Dopo essere stata chiusa ai turisti negli ultimi tre anni, quest'anno Macao ha detronizzato Londra come la città con il maggior numero di hotel a cinque stelle al mondo. Londra, che ha regnato come capitale degli hotel a cinque stelle per quattro anni, ha avuto 21 proprietà 5 stelle, mentre Macao ha avuto 22 vincitori. Un tempo capitale mondiale del gioco d'azzardo, Macao ha aggiunto cinque nuovi arrivati ai suoi ranghi d'élite, tra cui il Grand Lisboa Palace Macau, e il The Karl Lagerfeld, l'unico hotel al mondo completamente progettato dall’icona della moda. E ancora l’all suite Londoner Hotel e il Londoner Court, che offre un servizio di maggiordomo 24 ore su 24 e un programma benessere in camera. Infine il Galaxy Hotel che include la più grande piscina a onde sul tetto del mondo.



Le prime navi

Per la prima volta il rating di Forbes, oltre che valutare hotel, ristoranti e spa, si estende anche al mondo delle crociere. Le prime navi ad essere valutate, che hanno ricevuto 4 stelle, sono state Celebrity Apex, Celebrity Flora e Celebrity Millennium mentre Celebrity Edge e Celebrity Summit hanno ricevuto i riconoscimenti Recommended.



Un secondo gruppo di valutazioni delle compagnie di crociera sarà annunciata entro la fine dell'anno e sono già in corso valutazioni su diverse navi per il 2024.