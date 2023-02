Dopo il successo del 2022 con la Four Seasons Drive Experience attraverso la Toscana, il gruppo annuncia due nuovi itinerari per il 2023 che si snoderanno attraverso le Alpi in Europa e nella Napa Valley in California.

"Four Seasons Drive Experience è un'estensione naturale di ciò che siamo e di ciò che offriamo: creare esperienze curate che consentono agli ospiti di scoprire il carattere di un luogo in modi nuovi e inaspettati - dice Alejandro Reynal, presidente e ceo di Four Seasons Hotels e Resort -. Da dietro il volante di un veicolo di lusso, gli ospiti potranno godere di un'esperienza di guida eccezionale, sempre accompagnati dal servizio Four Seasons”.



Le due nuove esperienze partiranno il 12 giugno per quanto riguarda le Alpi e il 29 ottobre per il percorso nella Napa Valley.



Il tour delle Alpi partirà dal Four Seasons Hotel des Bergues di Ginevra, da dove gli ospiti potranno visitare il paese di Gruyère, considerato uno dei villaggi più belli della regione e città natale del famoso formaggio svizzero. Successivamente, intraprenderanno un tour di una settimana che passerà dalle vigne terrazzate di Lavaux, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Nei giorni successivi, i viaggiatori viaggeranno verso la destinazione finale di Megève, fermandosi lungo la strada per conoscere l'arte senza tempo dell'orologeria e del design. Si passerà dal Chateau d'Avully, noto per le torri svettanti e l'architettura iconica prima di arrivare al Four Seasons Hotel Megève. La programmazione a Megève include un viaggio nella città di Annecy il massiccio degli Aravis; e ancora passaggio sul Monte Bianco attraverso il passo del Gran San Bernardo che collega l'Italia e la Svizzera per concludere il viaggio di ritorno a Megève.



In California, invece, il tour partirà dal Four Seasons Resort and Residences Napa Valley con una cena di benvenuto presso il Vineyard Barn della struttura, caratterizzato da un design architettonico che incarna il ricco patrimonio agricolo di Napa. Il giorno successivo inizierà con un viaggio panoramico verso Tomales Bay per un'esperienza negli allevamenti di ostriche seguita da un pranzo gourmet con vista sulla baia.

I giorni successivi saranno dedicati alla scoperta di sapori unici e all'immersione nelle note del vino, visitando le cantine più famose di Napa, accessibili solo agli ospiti della Four Seasons Drive Experience, tra cui Opus One Winery, nata dalla collaborazione tra due delle più famose aziende vinicole: la cantina di Philippe de Rothschild di Château Mouton Rothschild e Robert Mondavi.

Negli ultimi giorni dell'itinerario, gli ospiti effettueranno un tour privato in traghetto intorno alla baia di San Francisco e concluderanno l'esperienza tra le nuvole con voli in mongolfiera.