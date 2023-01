Castelfalfi entra nella rete Virtuoso

Si apre con un passo importante il 2023 di Castelfalfi. Il borgo di charme toscano è entrato a far parte del prestigioso circuito Virtuoso.



L’affiliazione al network rientra nella strategia di riposizionamento in chiave luxury della tenuta, voluta dalla nuova proprietà (il mecenate indonesiano Sri Prakash Lohia).

Per la stagione in arrivo, che prenderà il via il prossimo aprile, sono numerose le novità previste, dopo gli importanti interventi di restyling dello scorso anno. Tra queste, la creazione nuove signature suite, il rinnovamento della Spa e la progettazione del nuovo ristorante dell'hotel.