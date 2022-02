Castelfalfi nell’era Lohia: parte il rilancio del complesso a 5 stelle

Si apre un nuovo capitolo nella storia di Castelfalfi. Dal primo aprile, data di inizio della stagione 2022, per la tenuta toscana – acquisita dalla famiglia S.P. Lohia -, si aprirà un periodo di rinnovamento e rinascita che riguarderà l’intera offerta del complesso di lusso e innalzerà ulteriormente gli standard di servizio.

La famiglia ha programmato, infatti, un ambizioso piano di investimenti con l’obiettivo di preservare il valore naturalistico di Castelfalfi e di farne un luogo esemplare per stile di vita e salute.



L’operazione interesserà l’hotel diffuso 5 stelle lusso e le ville una casali destinate all’affitto e alla vendita.



La nuova proprietà, spiega una nota, “intende incentivare l’apertura e il libero accesso di Castelfalfi come uno dei suoi più preziosi punti di forza, permettendo ai viaggiatori e agli abitanti delle zone limitrofe di vivere un’esperienza immersiva unica, grazie a una serie di attività inedite e al Golf Club Castelfalfi da 27 buche”.



Per supportare la comunicazione delle ambizioni e dei progetti futuri della famiglia S.P. Lohia, sono state affidate a PRCO Group le campagne Pr in Italia, Dach, Uk e Usa.