Arriva Portrait Milano, la nuova destinazione nel cuore della città

Milano sta per arricchirsi di una nuova destinazione. Non solo un hotel ma una destinazione vera e propria è, infatti, il progetto di Portrait Milano, con il quale il brand di Lungarno Collection rivoluziona una parte storica della città a partire dal 1 dicembre, con un pre-opening già prenotabile dal prossimo 23 novembre.

La struttura, infatti, occupa l’ex Seminario Arcivescovile di Corso Venezia: la corte interna, nel progetto di Michele De Lucchi, diventa Piazza del Quadrilatero, una nuova passeggiata che mette in comunicazione Corso Venezia con via S. Andrea e che, dando accesso anche all’elegante colonnato seicentesco, vedrà la presenza di ristoranti, bar, boutique e proposte benessere.



“La mia famiglia ed io siamo onorati di aver avuto l’opportunità di aggiungere un nuovo capitolo alla lunga storia di questo luogo straordinario – dice Leonardo Ferragamo, presidente di Lungarno Collection -. Dopo le sue molteplici vite, oggi l’ex Seminario arcivescovile viene riaperto a Milano, ai milanesi e tanti amanti della città che potranno finalmente ammirarlo nella sua bellezza architettonica, oltre che viverne le esperienze che sarà in grado di offrire. I nostri Portrait sono nati con il forte desiderio di esaltare la qualità, la storia e i valori dei luoghi nei quali risiedono. A Milano questo sarà possibile anche grazie alla collaborazione di partner da noi scelti e fortemente voluti che con noi condividono valori e visioni e che siamo certi apporteranno a questo progetto grande qualità ed eccellenza”.



Il Quadrilatero

Sulla piazza si affacceranno infatti Beefbar, brand della ristorazione con dna profondamente italiano e dallo spirito spiccatamente cosmopolita. Al team del fondatore Riccardo Giraudi vengono affidati il ristorante ed il bar nel lato orientale della piazza; Antonia, insegna di riferimento della moda a Milano e nel mondo che trova sotto il colonnato della piazza un nuovo spazio di 750 metri quadri che si aggiunge alle storiche vetrine di Brera; SO-LE STUDIO, primo flagship del progetto nato dalla creatività di Maria Sole Ferragamo che riporta alla luce la bellezza di materiali abbandonati, in un processo circolare di creatività e progettualità, trasformandoli in suggestivi gioielli.



E ancora The Longevity Suite, concept che vede tra i suoi fondatori Luigi Caterino, per salute, bellezza consapevole ed energia mentale. The Longevity Suite firmerà tutta la parte benessere di Portrait Milano; inoltre, l'ospitalità Portrait, coadiuvata dall'esperienza di Identità Golose nell'alta cucina gestirà direttamente gli spazi dedicati ai bar e ai ristoranti del lato Nord, che includono anche il giardino, oltre che il loggiato.



“Saremo ben felici di valutare tutti i progetti che i brand della moda, del design e del lifestyle generalmente inteso vorranno presentarci – dice Valeriano Antonioli, amministratore delegato di Lungarno Collection -. Parlo di progetto perché questo luogo ha l’ambizione di voler diventare promotore di cultura, palcoscenico di valori, editore attraverso cui poter lanciare messaggi che possano parlare al mondo”.



L’hotel

Dal primo piano dell’edificio si sviluppa invece la dimensione privata di questo progetto: 73 tra camere e suite accolgono gli ospiti in un’oasi di riservatezza e silenzio, avvolgendoli in un’eleganza senza tempo, cifra stilistica dell’architetto Michele Bönan che ha curato tutte le proprietà Lungarno Collection.



Sono 53 le camere Studio e Deluxe disponibili per 2 o 3 ospiti, alle quali si aggiungono le 20 Suite (nelle categorie Junior Suite, Suite, Portrait Suite e Borromeo Suite) ideali per 3-4 ospiti. Alle famiglie più numerose sono riservate le Family Suite, soluzioni di diverse metrature che permettono di connettere più camere fino ad un’intera ala dell’edificio, per un massimo di 21 ospiti.



Le 27 camere e suite al secondo piano dispongono di salottini nella luminosa loggia vetrata, angoli accoglienti dove poter rilassarsi con una tazza di buon tè o riposarsi dopo una sessione di shopping. Le sistemazioni con vista giardino regalano invece scorci su questo luogo segreto nel cuore della città. Alcune delle soluzioni comprendono anche terrazzi.



Lo stile delle camere di Portrait Milano, porta la firma dell’architetto Michele Bonan ed è chiaramente ispirato ai salotti della città degli anni Cinquanta. A questi richiami storici si affiancano lavorazioni di artigianato fiorentino. Firenze è infatti la città in cui è nata la Lungarno Collection. Ne sono chiaro esempio le maniglie in cuoio e ottone bronzato che si trovano sui portoncini di ingresso, sugli armadi e sulle porte scorrevoli.