Portrait Milano verso l’opening: la destinazione prende forma

Verrà inaugurato ufficialmente il prossimo 14 dicembre Portrait Milano, la nuova destinazione creata da Lungarno Collection che rivoluziona una parte storica della città.

La struttura, infatti, occupa l’ex Seminario Arcivescovile di Corso Venezia: la corte interna, nel progetto di Michele De Lucchi, diventa Piazza del Quadrilatero, una nuova passeggiata che mette in comunicazione Corso Venezia con via S. Andrea e che, dando accesso anche all’elegante colonnato seicentesco, vedrà la presenza di ristoranti, bar, boutique e proposte benessere.



Dal primo piano dell’edificio si sviluppa invece la dimensione privata di questo progetto: 73 tra camere e suite accolgono gli ospiti in un’oasi di riservatezza e silenzio, avvolgendoli in un’eleganza senza tempo, cifra stilistica dell’architetto Michele Bönan che ha curato tutte le proprietà Lungarno Collection.



Sono 53 le camere Studio e Deluxe disponibili per 2 o 3 ospiti, alle quali si aggiungono le 20 Suite (nelle categorie Junior Suite, Suite, Portrait Suite e Borromeo Suite) ideali per 3-4 ospiti. Alle famiglie più numerose sono riservate le Family Suite, soluzioni di diverse metrature che permettono di connettere più camere fino ad un’intera ala dell’edificio, per un massimo di 21 ospiti.



Le 27 camere e suite al secondo piano dispongono di salottini nella luminosa loggia vetrata, angoli accoglienti dove poter rilassarsi con una tazza di buon tè o riposarsi dopo una sessione di shopping. Le sistemazioni con vista giardino regalano invece scorci su questo luogo segreto nel cuore della città. Alcune delle soluzioni comprendono anche terrazzi.



La struttura sta già effettuando un pre-opening che durerà fino al giorno dell’inaugurazione ufficiale.