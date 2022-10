Turismo degli eventi, Milano al terzo posto in Europa

Milano sempre più catalizzatore di grandi eventi internazionali. Secondo uno studio realizzato dalla Graduate School Aseri, Alta scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica di Milano, il capoluogo lombardo si piazza al terzo posto in Europa tra le destinazioni che nel 2021 hanno ospitato grandi manifestazioni con almeno 1000 partecipanti, guadagnando una posizione importante rispetto al 2019.

Il capoluogo lombardo, riporta Ansa.it, occupa inoltre il secondo piazzamento per numero di eventi attinenti agli ambiti Technology, Economics e Commerce; la quarta per quelli riguardanti il Management e la quinta per quelli dedicati a Medical Sciences e Industry.



In creacita anche il numero di manifestazioni legate alle Scienze umane.