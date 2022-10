Milano e la scommessa dei grandi eventi

YesMilano Convention Bureau spinge Milano per i grandi eventi in occasione dell'edizione 2022 del Milano Ambassador Programme. Si tratta di un progetto volto alla promozione del turismo Mice nel capoluogo lombardo, una spinta per migliorare il posizionamento della città in ambito congressuale.

Secondo uno studio della Graduate School Aseri, Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica, a oggi Milano si piazza al 2° posto per le manifestazioni attinenti a tecnologia, economia e commercio, mentre raggiunge il 4° posto per gli eventi riferiti al management, e il 5° per quelli dedicati a medical sciences e industry. "Ciò che emerge da questa ricerca è molto importante - commenta Martina Riva, assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano -. Milano sta consolidando la propria reputazione internazionale non solo come sede dei più rilevanti eventi sportivi europei e mondiali, ma anche come destinazione ideale per ospitare convegni, congressi e fiere di alto livello e richiamo". G. G.