Il lusso di Dubai: nel 2022 arriva The Lana di Dorchester Collection

Lo skyline di Dubai si arricchisce di un nuovo hotel: si chiamerà The Lana la prima proprietà in Medio Oriente di Dorchester Collection, realizzata in collaborazione con la società immobiliare Omniyat, che aprirà nell’ultimo trimestre del 2022 nell’area che circonda il Burj Khalifa.

L’imponente edificio, con la sua torre a 30 piani progettata dagli archistar di fama internazionale Foster + Partners, oltre a 225 camere - di cui 69 suite - offrirà diversi servizi e spazi per garantire il benessere della clientela come una garden lounge immersa in un giardino segreto, un ristorante mediterraneo, diverse aree per eventi, un caffè italiano, la spa, il centro benessere, una palestra e una panoramica piscina situata sul rooftop.



“L’imminente apertura di The Lana segna l’inizio di una nuova era nell’esperienza del lusso a Dubai” ha dichiarato Caroline-Jane Houston, general manager dell’hotel.