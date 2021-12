Costa Crociere punta su Dubai con Costa Firenze

Costa Crociere punta sugli Emirati rafforzando la sua presenza su Dubai con la partenza della prima crociera di Costa Firenze. La nuova nave dedicata al Rinascimento fiorentino, entrata in servizio lo scorso luglio, per tutto l’inverno offrirà un itinerario di una settimana nel Golfo Arabico.

Il debutto di Costa Firenze a Dubai è stato contraddistinto da un doppio evento legato allo sviluppo turistico della città. La nave ha inaugurato il Dubai Harbour Cruise Terminal, il nuovo terminal crociere di Dubai, con una cerimonia che ha coinvolto anche AidaBella, nave di Aida Cruises, marchio tedesco del Gruppo Costa.

In aggiunta, Costa Firenze ha iniziato i nuovi tour speciali alla scoperta di Expo 2020 Dubai, in particolare del padiglione Italia, di cui Costa Crociere è Gold Sponsor.



“Il debutto di Costa Firenze a Dubai segna un’altra tappa importante nella ripresa delle nostre attività, in una destinazione che abbiamo aperto per primi alle crociere e che presenta un grande potenziale - spiega Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere. -. L’inaugurazione del nuovo terminal e il nostro impegno per promuovere il padiglione Italia di Expo 2020 Dubai sono, inoltre, due ulteriori testimonianze di come Costa e il gruppo Carnival Corporation a cui appartiene, stiano continuando a investire per la ripartenza del turismo, rimettendo in moto l’ecosistema delle crociere da cui l’Italia e l’Europa traggono grandi benefici economici e occupazionali”.



Il progetto Dubai Harbour Cruise Terminal fa parte di una partnership strategica tra Carnival Corporation e Shamal Holding, che ha l'obiettivo di trasformare Dubai nel principale hub del turismo marittimo nell’area del Golfo Arabico. Grazie ai due terminal di cui dispone, Dubai Harbour Cruise Terminal è in grado di ospitare contemporaneamente due grandi navi da crociera. Situata nel cuore della parte più moderna di Dubai, la struttura si estende per oltre 120mila metri quadrati e comprende due edifici.



Complessivamente, sei marchi di Carnival Corporation - Aida Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn - visiteranno il Dubai Harbour Cruise Terminal entro il 2023, con una previsione di 90 scali. In particolare, Costa Firenze farà scalo ogni settimana nel nuovo terminal fino a marzo 2022.