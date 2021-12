Apre a Dubai One Central, la prima struttura di 25hours Hotels fuori Europa

Apre i battenti la prima struttura di 25hours Hotel a Dubai, ispirato alle tradizioni beduine. L’hotel One Central, proprio come il narratore arabo del deserto Hakawati, celebra le antiche tradizioni e storie beduine, rendendole vive nelle diverse aree della struttura.

25Hours Hotel One Central è il primo 25hours ad aprire fuori dall’Europa; ogni hotel della catena è unico e dedicato alla città in cui si trova, come il nuovo hotel di Firenze, ispirato al tema della Divina Commedia di Dante. Situato vicino al Dubai World Trade Center ed affacciato sulle Emirates Towers e sul Museum of The Future, l’hotel è anche vicinissimo al Dubai International Finance Centre, a quindici minuti in auto alla spiaggia di La Mer e a cinque minuti al Dubai Mall.



Le 434 camere e suite presentano interni in stile beduino, glamping e farmstay, mentre le suite dell’Artist Village sono perfette per chi cerca più spazio. La suite Hakawati mostra il vero glamour di Dubai con doppia vasca, letto king size triplo, un tavolo da pranzo per 10 persone, due bar, un angolo dj, pista da ballo, caminetto e una vista mozzafiato sul Museum of The Future.



“25hours Hotel Once Central è il progetto più esotico che abbia mai visto finora - commenta il fondatore di 25hours Christoph Hoffman -. Fin dall’inizio di questa avventura, il nostro obiettivo è stato quello di creare una nuova esperienza di ospitalità a Dubai. Vogliamo che questo luogo diventi il salotto, il rifugio romantico per gli innamorati, nonché il luogo per incontri di lavoro rilassanti e creativi. Una nuova casa e un parco giochi per la comunità locale e, naturalmente, per i viaggiatori di tutto il mondo”



L’hotel sarà caratterizzato da ristoranti e bar, portando l’ospite in un viaggio culinario intorno al mondo. Uno spazio di co-working completamente attrezzato, sale riunioni, spazi per eventi, dispensa aperta e bar sono disponibili presso The Gallery al primo piano. L’open space è caratterizzato da soffitti alti 5 metri ed enormi finestre così che gli ospiti possano godere di viste mozzafiato mentre lavorano.



Altri spazi includono uno studio di ceramica, una sala giochi ed uno studio di podcast. 25hours ospita Fountain of Tales, una libreria con migliaia di libri in tutto l’hotel per consentire agli ospiti di allontanarsi dal mondo digitale e tuffarsi in un regno di relax. La Spa Extra Hours è aperta a tutti: la prima sauna mista all’aperto di Dubai. Al sesto piano, il rooftop ospita anche una piscina ed il Monkey Pool Bar. L’hotel dispone anche di un salon del parrucchiere Wassim Steve.



Infine, gli appassionati di ciclismo possono trovare le biciclette Schindelhauer gratuite nella hall, o appese alle pareti in tutte le suite dell’Artist Village. Per chi volesse, è possibile anche esplorare la zona con un test drive gratuito su quattro ruote, grazie alla partnership con Mini.