Anantara sbarca in Italia con Palazzo Naiadi a Roma

È con Palazzo Naiadi a Roma che Anantara Hotels, Resorts & Spas entra sul mercato italiano. Il gruppo annuncia l’espansione del suo portfolio e l’ingresso nella Penisola con l’aggiunta di questa storica proprietà, membro di The Leading Hotels of the World.

Palazzo Naiadi è attualmente in fase di transizione verso il marchio Anantara. La gamma completa delle esperienze Anantara sarà presentata nei prossimi mesi. La ristrutturazione, che inizierà a gennaio 2022 e proseguirà per tutto il prossimo anno, regalerà una nuova hall dal design elegante, un nuovo bar con decorazioni originali in stile Art Nouveau, un angolo “healthy” e un suggestivo rooftop con viste panoramiche senza pari.



Grazie alla cucina eclettica e allo stile, Anantara Palazzo Naiadi punta a diventare uno dei luoghi di riferimento della Capitale. La spa dell'hotel dispone di quattro sale e offre un’ampia gamma di massaggi e trattamenti per il viso. Nel 2022 verrà inaugurata una nuova Anantara Spa all'ultimo piano dell'hotel, con servizi che includono un bagno a vapore, un hammam, l'idroterapia, una sauna e un'area relax. E ancora, un centro fitness con sessioni di personal training, corsi di yoga e la possibilità di praticare attività fisica nei giardini di Villa Borghese.



Palazzo Naiadi si trova nel cuore di Piazza della Repubblica e vanta un'affascinante storia architettonica con elementi originali commissionati da Papa Clemente XI per il Vaticano nel 1705. L'edificio sorge sulle antiche Terme di Diocleziano, le cui fondamenta, piscine e mosaici sono visibili dal piano inferiore.



Le 238 camere e suites combinano il fascino e l’eleganza dell’antico con il confort dei servizi moderni. L'hotel ospita cinque locali, sia interni che all'aperto, pensati per offrire esperienze gastronomiche uniche che esaltano le tradizioni culinarie italiane più autentiche con un tocco contemporaneo.



L’acquisto romano fa parte della strategia di espansione di Anantara Hotels, Resorts & Spas che continuerà la propria crescita in Europa nel 2022 con l’apertura di proprietà ad Amsterdam, Budapest, Nizza e Dublino, completando il portfolio europeo esistente: Anantara Vilamoura Algarve Resort a sud del Portogallo e Anantara Villa Padierna Palace a Marbella, in Spagna.