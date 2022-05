Anantara si espande in Thailandia, new entry di lusso a Koh Yao Yai

Anantara Hotels, Resorts & Spas prosegue la sua espansione in Thailandia con l'apertura di una nuova struttura a Koh Yao Yai prevista per dicembre. Il resort sorgerà su una delle isole più incontaminate del Paese, a metà strada tra Phuket e Krabi, con 148 ville con piscina direttamente in spiaggia. Vi saranno diversi ristoranti dove ogni giorno verranno serviti frutta e verdura a chilometro zero e non mancheranno servizi come una piscina per famiglie, il kids' club, le sale meeting e un fitness center.

Come riporta travelmole.com, il Phuket International Airport è l’hub più vicino per raggiungere Anantara Koh Yao Yai; il resort avrà anche un suo molo privato per facilitare i trasferimenti dei propri ospiti.

Gaia Guarino