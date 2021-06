Il Gruppo Anantara approda ad Amsterdam, l'apertura in autunno

Anantara Hotels, Resorts & Spas continua il piano di espansione europea e, nell'autunno 2021, sbarcherà nei Paesi Bassi. L'Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam prenderà il posto dell'NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky, iconica struttura sita nel cuore della città - in Piazza Dam - che ha alle spalle oltre 155 anni di storia.

L'hotel, per fornire agli ospiti - sia turisti che viaggiatori d'affari - un'esperienza ancora più eccezionale, subirà un leggero rinnovamento che interesserà alcune delle camere e delle suites nonché il giardino interno, 'The Wintergarden'. Tra le novità la spa e la palestra. A completare l'offerta diversi spazi per eventi e meeting e ancora una ricca e variegata proposta gastronomica. L. F.