Torna con TTG Travel Experience la nuova edizione di TTG Luxury, il magazine di TTG Italia interamente dedicato al segmento alto di gamma, che si presenta nella sua versione winter.

Distribuito nel corso dei tre giorni di fiera e disponibile online sulla nostra digital edition, la winter edition di TTG Luxury racconterà i temi più caldi del momento nel mondo del turismo di lusso.



Prima fra tutti, il futuro dei viaggi upper level. Dopo un’estate di buoni numeri, soprattutto per le strutture ricettive, gli operatori del comparto auspicano chiarezza nelle regole e apertura dei mercati per poter affrontare l’inverno con serenità.



Molte le aziende che hanno voluto raccontare il loro percorso a TTG Luxury, dai player alberghieri alle Dmc ai tour operator: da loro emergono, in un ampio servizio di approfondimento, le idee per il futuro del turismo di lusso.



Che sarà sempre più attento alla sicurezza, all’esclusività, alla possibilità di godere delle bellezze naturalistiche e architettoniche senza un eccessivo sovraffollamento, ma anche ai rapporti umani, con una nuova sete di tempo di qualità che chi lavora nel comparto deve essere in grado di offrire.