Azimut Tour Operator lancia la divisione lusso con AZ Luxury Travel Club

Punta alla fascia up e upper level il nuovo prodotto AZ Luxury Travel Club lanciato da Azimut Tour Operator: un panel di strutture di alto livello selezionate dalla Toscana alla Sardegna, dalla Liguria alla Puglia, fino alla Sicilia e sempre più focalizzato sull’Emilia Romagna e San Marino.

“Abbiamo deciso di creare nuove opportunità di business per ovvi motivi aspettando il ritorno alla normalità dei gruppi numerosi prevista per il 2025” spiega Luca Ruco, ceo del t.o.



Il nuovo prodotto luxury, che verrà presentato nel corso di TTG Travel Experience, si sviluppa su itinerari self drive o fly & drive “lungo percorsi poco battuti dal turismo di massa”, cui si aggiungono vacanze tematiche quali; wine & food, arte, active tourism e romantic experience. Tra le mete nuove le isole e i piccoli borghi di tutta Italia.



“L’offerta luxury - sottolinea Ruco - è necessariamente limitata dal punto di vista quantitativo e le strutture d’alta gamma sono le prime a saturarsi. Questo il big spender lo sa e per ottenere quell’esclusività che cerca, deve muoversi in anticipo rispetto al cliente mainstream, che può anche aspettare il last minute”.