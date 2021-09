TTG Luxury ha acceso i motori. Il nostro magazine uscirà lunedì 11 ottobre e sarà in distribuzione anche durante la nostra fiera TTG Travel Experience che si terrà nei padiglioni di Rimini Fiera.

Luxury negli ultimi anni ha raccontato l’evoluzione di un mercato dinamico che, nonostante la pandemia Covid-19, ha cambiato volto portando nuove prospettive.



La redazione di TTG in questi giorni sta mettendo a punto inchieste e servizi in grado di fotografare il settore.



Un settore che sta proponendo, fra l'altro, nuovi trend in fatto di sistemazioni alberghiere. Ora tutto appare riservato, minimal e di grande classe, insomma di fascia alta.



Ci vediamo prossimamente sulle pagine di TTG Luxury.