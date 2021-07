The Emerald Collection si espande: nuova apertura deluxe a Zanzibar

Sarà inaugurato entro giugno 2022 il nuovo gioiello del gruppo italiano The Emerald Collection, che ha scelto Zanzibar come tappa del suo sviluppo.

La nuova proprietà si aggiungerà all’esistente Emerald Maldives Resort & Spa (nella foto), inaugurato nell’estate 2019 alle Maldive ed eletto World’s Leading New Resort e Indian Ocean’s Leading New Resort ai World Travel Awards 2020.

Un'esperienza di successo

“Siamo entusiasti di tornare a Zanzibar, dove per anni abbiamo gestito diversi resort di proprietà e non, consolidando così la presenza del nostro marchio a livello internazionale – afferma Ermenegildo Scarapicchia, ceo di The Emerald Collection –. Il successo di Emerald Maldives Resort & Spa anche nell’anno della pandemia, grazie alle misure speciali per assicurare soggiorni Covid-free con la possibilità di fare test on site, è stato una conferma del lavoro d’eccellenza da parte di tutto il team Emerald".



Il resort è stato il primo in tutte le Maldive a ottenere la certificazione Gbac Star Tm (Global Biorisk Advisory Council, una divisione di Issa - The Worldwide Cleaning Industry Association) per la protezione dei suoi ospiti e dipendenti, e a procedere con la vaccinazione di tutti e 320 membri dello staff.



La formula Deluxe All-Inclusive

L’inaugurazione del nuovo resort Emerald in apertura a Zanzibar è prevista entro giugno 2022. “Si tratta - spiega Scarapicchia - di un progetto completamente inedito per l’isola e per l’Africa orientale, composto di sole suite, con centro benessere e area congressi, kids club, diving centre e naturalmente la nostra formula di soggiorno Deluxe All-Inclusive”.



Una formula che prevede, in tutte le categorie di camera, in aggiunta al soggiorno tutte le esperienze gastronomiche (inclusi gli alcolici e il mininbar), wi-fi ad alta velocità, l’accesso a tutte le attività acquatiche non motorizzate, un’escursione snorkeling e un tour in barca a settimana e accesso libero al fitness center e alle infrastrutture sportive.

(Photo credit ©r.patti)