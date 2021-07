I trend della ripresa nei viaggi di lusso

Il lusso estremo non sta patendo. Lo dice chiaramente David Kolner, senior vice president strategia del network Virtuoso in un’intervista a TravelAge West. “Rispetto alla crisi finanziaria del 2008-2009, questa pandemia non ha intaccato la rendita e le ricchezze degli Ultra high-net-worth individual - spiega -. Anzi, questo target, che include individui che posseggono asset per oltre 30 milioni di dollari, è cresciuto del 2,4% durante l’ultimo anno e mezzo”.

Così mentre agenti, consulenti e professionisti del turismo sono in cerca di una strada per rinnovarsi e recuperare il fatturato perduto, i loro clienti più facoltosi vogliono solo viaggiare di più, ancora più spesso e spendendo maggiormente rispetto al passato.



“È una grande opportunità per gli agenti – sostiene Kolner –. I dati ci dicono che il luxury travel si è già ripreso e lo fa sempre più velocemente grazie alle vaccinazioni: è tempo di offrire ai clienti più servizi e prodotti unici, più occasioni di viaggio ed esperienze senza aver paura di far lievitare i prezzi e di aumentare le commissioni”.



A caratterizzare la ripresa, secondo i trend registrati negli States dal network di agenzie upper level che ha registrato un’impennata nel booking per prenotazioni a uno o a due anni, ma anche per partenze a breve termine sono le crociere nel Circolo Polare Artico, i safari in yacht alle Galapagos, e i sold out registrati in pochi giorni per i Private Jet Journey di Abercrombie & Kent e per quello del Four Seasons Private Jet.



Per quanto riguarda i soggiorni, invece, la ripresa passa per il vero e proprio exploit del settore case private e ville con Four Seasons che ha investito molto negli ultimi mesi raggiungendo le 750 strutture di questa tipologia. Proprio Four Seasons ha visto incrementare le prenotazioni su quattro grandi destinazioni: Maldive, Dubai, Punta Mitas e Los Cabos in Messico.



Anche The Leading Hotels of the World, ha annunciato che “le prenotazioni per le destinazioni mare sono raddoppiate quest’anno rispetto al 2019, mentre sulle Maldive stiamo registrando un +500% rispetto a due anni fa”, secondo quanto dichiarato dal ceo Shannon Knapp.