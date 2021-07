Altra new entry up level in Sicilia, il Life Al Balhara Resort & Spa di Monreale

Ancora una new entry alberghiera nel segno dell’up level. Si tratta dell’Al Balhara Resort & Spa di Monreale, alle porte di Palermo, che porta la firma di Life Resorts.

“Life Resort Al Balhara è un moderno concept resort che si propone come riferimento per il turismo Internazionale nel segmento Lux, sempre alla ricerca di servizi innovativi ed in forte connessione con il territorio – dichiara Enzo Carella, ceo & founder– Il resort, affacciato in posizione panoramica, alle porte di Monreale, gode di un contesto naturalistico di grande pregio”.



L’apertura è fissata per il 6 luglio e la struttura metterà in campo 110 camere e suites, piscine, impianti sportivi, ristoranti gourmet, spa, Shopping area, spazi per Eventi ed un approccio 100% Green, che permetterà di raggiungere l’obiettivo “impatto zero” già a partire dal 2021.



“Abbiamo iniziato una partnership di qualità - hanno dichiarato i fratelli Emanuele e Giuseppe Montalbano, rispettivamente presidente ed amministratore delegato dell’omonimo Gruppo, proprietari del resort - con lo spirito di offrire un prodotto moderno, fuori dagli schemi, in grado di competere nei mercati internazionali e nel segmento Leisure & Events”.