Life Resorts firma partnership per il Riva del Sol Beach & Spa in Calabria

Il Riva del Sol Beach & Spa a Santa Caterina dello Jonio di Calabria entra nella famiglia Life Resorts e sarà condotto con la formula dell’affiliation management e sarà commercializzato attraverso la rete di partner internazionali dell'hotel management company.

Il resort sarà dedicato al target ‘Young Adults’ e Life Resorts, in collaborazione con la proprietà, ha messo a punto un progetto pluriennale di investimenti per sviluppare ulteriori aree tematiche in stile Thai, Bali e Tulum per rafforzare il posizionamento della struttura.



“Il Riva del Sol Beach Resort & Spa è un complesso turistico innovativo nella formula, che rappresenta già un punto di riferimento per il turismo della Costa Jonica Calabrese – dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts –. Il resort, affacciato direttamente sul mare, è stato concepito con un mix architettonico che riesce a coniugare servizi di eccellenza ed un contesto naturalistico di grande pregio. Un nature resort unico nel suo stile in Italia, che ha saputo sviluppare attività open air tipiche delle destinazioni tropicali, regalando agli ospiti suggestioni etnico-esotiche”.



Con 98 camere e suites costruite in stile etnico, il resort dispone di un fronte mare privato di oltre 1,5 km lungo il quale si sviluppano 1 beach club, 4 ristoranti, 2 bar, grill, 1 harem marocchino, 1 area thai, piscine, impianti sportivi, servizi di intrattenimento.