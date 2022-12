New entry sul Mar Rosso per Life Resorts: il Coral Hills Beach & Spa di Marsa Alam

È sul Mar Rosso, su un tratto della costa Nord di Marsa Alam, la nuova struttura che entra a far parte di Life Resorts: il Coral Hills Beach & Spa. La new entry sarà condotta con la formula dell’Affiliation Franchising e commercializzata attraverso la rete di partner internazionali di Life Resorts.

“Il Coral Hills Beach Resort & Spa è un resort leisure di eccellenza, innovativo nella formula, che rappresenta già un punto di riferimento per i turisti provenienti da tutta Europa - dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts -. Affacciato direttamente su un tratto di costa straordinario per la qualità della spiaggia e per la bellezza mare, è stato concepito con un mix architettonico capace di valorizzare il contesto naturalistico di grande pregio in cui sorge”.



Camere e servizi

Le camere e suite sono 205, a pochi passi da mare, e a disposizione degli ospiti ci sono un Beach Club, 4 ristoranti, 3 bar, grill, due piscine e poi ancora impianti sportivi, gym, spa, diving center e teatro, oltre a servizi di intrattenimento dedicati ai target family e young adults. “Nel nuovo Coral Hills - continua Carella - proveremo a coniugare le attività open air tipiche delle destinazioni tropicali con un’attenzione particolare alla sostenibilità, per preservare lo straordinario scenario naturalistico nel quale sorge il resort. Insieme alla proprietà abbiamo condiviso un importante piano di investimenti per valorizzare il contesto e per arricchire il set di attività disponibili, a partire dal Beach Club”.