Life Resorts si espande in Sicilia con il Marina Holiday Resort & Spa

Un altro boutique hotel entra a far parte del portafoglio di Life Hotels & Resorts. Si tratta del siciliano Marina Holiday Resort & Spa, che entra a far parte del brand UNICO. Una struttura che, come spiega il ceo & founder di Life Resoirts Enzo Carella, “rappresenta già un punto di riferimento per il turismo della costa occidentale della Sicilia”.

Un boutique hotel per young adults

Affacciato direttamente sul mare si trova nel borgo di Balestrate, nel Golfo di Castellammare, poco distante da San Vito Lo Capo, ha 42 camere e suite costruite in stile siciliano, nel massimo rispetto delle caratteristiche architettoniche del borgo storico, tutte a pochi passi da mare. Dispone di una terrazza panoramica, 2 ristoranti, 2 bar, una piscina, Wellness MONOI Spa ed è considerato un’eccellenza dell’ospitalità nella destinazione.



“È stato concepito per coniugare servizi di eccellenza a un contesto affascinante – aggiunge Carella -, è un ‘boutique resort’ unico nel suo genere. Insieme alla proprietà abbiamo condiviso un’ampia partnership rivolta a valorizzare il ricco set di servizi disponibili, a partire dalla splendida MONOI Spa. I ristoranti gourmet, affacciati su meravigliose terrazze panoramiche, sapranno restituire esperienze culinarie di pregio ad ospiti provenienti da tutto il mondo. Un nuovo resort di qualità per la nostra collezione Italiana che a breve si arricchirà di nuove mete”.



Il progetto pluriennale di investimenti è rivolto allo sviluppo di ulteriori aree tematiche per rafforzare il posizionamento della struttura e verso un target ‘Young Adults’. UNICO Marina Holiday Resort & SPA sarà condotto con la formula dell’affiliation management e sarà commercializzato attraverso la rete di partner internazionali di Life Hotels & Resorts.