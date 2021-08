Balhara Resort & Spa di Monreale: al via il piano di investimenti per trasformarlo in 5 stelle lusso

Dopo il pre-opening del mese scorso, da ottobre si darà il via al piano di investimenti del valore di 10 milioni di euro che trasformerà il Al Balhara Resort & Spa di Monreale in un resort 5 stelle.

Questo l’obiettivo, riportato dal Sole 24Ore, di Montalbano Group, multinazionale siciliana che in collaborazione con Life Resorts ha messo a punto un progetto pluriennale di investimenti per il riposizionamento della struttura acquisita tre anni fa verso il target lusso. La nuova denominazione, che riprende l’antico nome di Monreale, testimonia anche l’obiettivo della proprietà di rivolgersi al mondo arabo. Si tratta di una struttura da 22 mila metri quadrati, di cui 11 mila coperti, 110 camere e suite ognuna con spa privata. Il complesso è circondato da un giardino con oltre 200 ulivi e centinaia di palme.



All’interno di Al Balhara si troveranno due piscine di cui una riservata alla clientela vip con aree esclusive, una Spa da mille metri quadrati, area Club, zona termale, quattro campi di padel e un campo da tennis, tre ristoranti di cui uno internazionale, tre bar, terrazze con comfort zone, cinema, shopping centre, information point e servizi navetta per i clienti per potere raggiungere località di mare e montagna.

Sarà l’unico resort in Sicilia ad avere la certificazione Ha-Lal che garantisce alla clientela araba il rispetto della tradizione alimentare e degli standard richiesti.



“Siamo felici di contribuire allo sviluppo di un nuovo progetto di eccellenza in Sicilia – ha commentato al Sole 24Ore Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts –. Life Resort Al Balhara è un moderno concept resort che si propone come riferimento per il turismo internazionale nel segmento luxury, sempre alla ricerca di servizi innovativi e in forte connessione con il territorio”.



"Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Life Resorts – hanno aggiunto i fratelli Emanuele e Giuseppe Montalbano, presidente e amministratore delegato del Gruppo, proprietari del resort –. Abbiamo iniziato una partnership con lo spirito di offrire un prodotto moderno, fuori dagli schemi, in grado di competere nei mercati internazionali e nel segmento leisure & events”.

Il Life Resort Al Balhara sarà commercializzato attraverso la rete di partner internazionali di Life Resorts.