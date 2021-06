Umbria, l’extralusso del Borgobrufa: nasce l’Imperial Emotion Suite & Spa

Uno spazio complessivo di 460 mq per far sperimentare agli ospiti un nuovo stile di vacanza upper level fatto di lusso, charme e soprattutto privacy totale. È questa la novità del Borgobrufa SPA Resort di Torgiano, in Umbria, che apre offrendo, da quest’estate, anche l’Imperial Emotion Suite & Spa.

Design moderno e percorsi sensoriali

La nuova suite dal design moderno, che può ospitare fino a un massimo di 4 persone, mette a loro disposizione due camere doppie di cui la principale con letto matrimoniale king size con reti motorizzate basculanti, mentre la seconda camera ha un letto ovale.



La zona soggiorno dispone di caminetto elettrico, angolo bar e frigobar con una selezione di prodotti locali, artigianali e bio, oltre al wine bar.



Nell suite c’è anche una piscina interna riscaldata a 35 gradi con panca idromassaggio, sauna finlandese e bagno turco, doccia sensoriale, letto relax e videoproiettore in piscina. Quaranta mq sono dedicati al patio esterno con vasca idromassaggio riscaldata di 4 posti e un tavolo esterno. A disposizione anche 220 mq di giardino privato ad uso esclusivo, con lettini solarium e ombrelloni, ma la suite offre anche tre smart hospitality TV con servizio Sky, free wi-fi, aria condizionata, riscaldamento autonomo e cassaforte.



Collegata tramite tunnel coperto sia al ristorante che alla Spa, permette anche un ingresso riservato e possibilità di check-in in camera.