La vetrina internazionale del lusso: nasce Synergy Hotel Collection

Si chiama Synergy Hotel Collection il nuovo brand di Synergy International Italy che riunisce hotel di tutta Italia sotto un unico marchio e dando loro un sito dedicato, così che ogni albergo possa interagire direttamente tramite i social media attraverso il sito in tempo reale.

"I mesi del lockdown - spiegano Enrico Costa e Sabina Galdiolo, ideatori di Synergy International Italy - hanno dato modo alle aziende di reinventarsi con nuove soluzioni e sono serviti per nuove riflessioni, per mettere a punto nuove strategie. In Synergy International Italy queste sono confluite nel restyling del sito e in una nuova forma di comunicare per dare visibilità a hotel e resort, ma anche alle ville esclusive in portfolio, attraverso la creazione di un brand dedicato, con lo scopo di creare valore aggiunto e enfatizzare Synergy International Italy come organizzazione”.



Strutture alternative e inusuali

La peculiarità delle Collezioni Synergy è nelle destinazioni, con una ricerca attenta di quelle più alternative e inusuali, partendo dall’Umbria con il cinque stelle Borgobrufa Spa Relais (nella foto) o il Castello di Postignano Relais, un quattro stelle vicino a Spoleto, mentre in Campania è presente nella collezione La Medusa Hotel, 4* a Castellammare, punto di partenza per esplorare il territorio, tra Napoli e Costiera Amalfitana.



Segue la Toscana con Relais Villa Olmo Food & Wine Resort, 4* nel Chianti, tra gli altri. In Campania ci sono l’Hotel La Tonnarella di Sorrento e il 4 stelle La Medusa Hotel, a Castellammare, punto di partenza per esplorare il territorio, tra Napoli e Costiera Amalfitana. Tre le strutture in Sicilia: il cinque stelle Villa Athena ad Agrigento, il Castello di San Marco Calatabiano, un quattro stelle a Taormina e la Locanda Don Serafino, l’hotel di lusso di Ragusa Ibla. Presenti nella collezione anche tre alberghi di Roma - l’Hotel Majestic o l’Hotel Dei Borgognoni e l’Hotel Dei Mellini - e due di Milano, l’Hotel Manin e il Clerici Boutique Hotel.



Aderire alla collezione significa usufruire di un’ampia attività di marketing sui principali mercati internazionali, attraverso una rete di relazioni con le agenzie di viaggi, network e organizzazioni internazionali che rappresentano il lusso e la qualità a livello mondiale.