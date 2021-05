'Io amo il mare dell'Umbria': la campagna dell'Agenzia Armando Testa

È l’unica regione dell’Italia Centrale a non avere il mare, ma in compenso l’Umbria può vantare altre distese, ugualmente profonde: un mare di esperienze, di storie, di cammini, di sfumature, di sapori, di musica e suoni, un’offerta turistica unica. È questo il messaggio che vuole veicolare al pubblico ‘Io amo il mare dell’Umbria’, il nuovo progetto integrato di comunicazione a sostegno della ripartenza turistica della regione.

La campagna, si legge su Hotelmag, ideata dall’Agenzia Armando Testa, è appena partita su tv, stampa, radio, digital e social. “Un media mix molto articolato – osserva l’assessora regionale al Turismo, Paola Agabiti -, con l’obiettivo di sostenere e affiancare gli sforzi che le strutture e gli operatori del settore stanno affrontando per poter garantire a turisti e visitatori un’esperienza unica nella più totale sicurezza”.



Siamo proprio così sicuri – lascia intendere lo spot – che all’Umbria manchi il mare …e la campagna si chiude con un tono di voce ironico per smentire una volta per tutte la certezza geografica: ‘All’Umbria manca solo il mare. O forse no!’