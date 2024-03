La promessa di Boeing: ai dipendenti bonus basati su sicurezza e qualità

Boeing cerca di ricorrere ai ripari dopo il disastroso report della Faa sulla qualità della produzione, report che su 89 passaggi nello stabilimento Boeing di Renton, Washington - dove vengono assemblati i 737Max - ne ha riscontrato il fallimento di 33.

In una nota ai dipendenti il presidente della divisione aerei commerciali, Stan Deal, ha dichiarato che la “stragrande maggioranza” delle violazioni sarebbe in capo ai dipendenti, i quali non hanno seguito le procedure approvate dalla Boeing.



Ecco perché le misure correttive si concentreranno “su quei dipendenti che hanno violato le procedure durante l’audit, affinché comprendano le istruzioni e le procedure di lavoro”.



“I nostri team - ha aggiunto Deal - stanno lavorando per semplificarle e snellirle e per rispondere alle raccomandazioni del gruppo di esperti”.



E promette anche bonus basati sulla qualità. Invece di focalizzare la maggior parte degli incentivi sul raggiungimento dei risultati finanziari, Deal ha spiegato che i bonus in futuro saranno calcolati, come scrive Il Sole 24 Ore, su parametri di qualità e sicurezza.



Il problema delle consegne

Intanto, però, le principali compagnie aeree, da United a Southwest Airlines, da Delta Airlines ad Alaska Air, hanno già detto che i problemi di Boeing avranno ricadute sulle loro attività perché non dispongono degli aerei che avevano previsto di ricevere nel 2024 per i ritardi della Boeing. Il ceo di United, Scott Kirby, ha dichiarato di essere arrivato a dire a Boeing di interrompere la produzione di737Max 10 per il vettore, perché i tempi per la certificazione sono diventati sempre più incerti.