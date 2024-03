Incidente Alaska Airlines: Boeing non trova la documentazione

Nuovo capitolo sull’incidente di Alaska Airlines che ha coinvolto un Boeing MAX 737-9: il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’indagine penale nei confronti del costruttore di aerei. Secondo quanto riporta Wall Street Journal citando alcuni documenti dell’inchiesta, gli investigatori avrebbero già interrogato alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo del volo decollato da Portland e tornato alla base con un atterraggio di emergenza dopo lo scoppio di un portellone durante il decollo.

Come riporta Il Sole 24Ore, l’indagine vuole verificare se Boeing abbia rispettato i protocolli di sicurezza stabiliti dopo gli incidenti mortali del 2018 e 2019.

Proprio il pannello scoppiato a bordo dell’aereo sarebbe l’oggetto di una lettera che la stessa Boeing ha scritto al Congresso americano in cui ammette di non essere in grado di trovare i documenti relativi alle fasi di lavorazione del pannello del portellone e i nomi dei dipendenti responsabili della messa in sicurezza dei quattro bulloni mancanti nel pannello scoppiato all’interno del velivolo.



Nella lettera firmata da Ziad Ojakli, vicepresidente esecutivo e responsabile delle relazioni istituzionali di Boeing, si legge che l’azienda ha cercato senza trovare alcuna documentazione in merito. Secondo il costruttore, le registrazioni relative alla rimozione e alla reinstallazione del pannello potrebbero non essere mai state create.



Il costruttore potrebbe quindi non avere i documenti che Fntsb vuole per approfondire il lavoro sul pannello rimosso e reinstallato negli stabilimenti dove vengono assemblati i 737Max.



Per Boeing è stata una settimana nera per i numerosi incidenti, nessuno mortale, che hanno coinvolto aerei del costruttore. L’ultimo ieri ha interessato un Boeing 787 Dreamliner della Latam in volo da Sydney per Auckland, che ha avuto un vuoto d’aria sbalzando i passeggeri fuori dai sedili.