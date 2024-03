Boeing, incidente Alaska Airlines: il Dipartimento di Giustizia Usa apre un’indagine

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un’indagine penale sull’incidente del portellone caduto da un Boeing 737 Max di Alaska Airlines. Il procedimento si unisce così a quello già aperto dal National Transportation Safety Board.

Secondo quanto riporta Travel Mole, il Doj ha già interrogato i piloti e il personale di volo che erano a bordo dell’aeromobile per raccogliere ulteriori elementi sull’accaduto e sta ora provvedendo a contattare i passeggeri.



Le indagini dovrebbero sollevare dalle responsabilità il vettore. “In un evento come questo, è normale che il Dipartimento di Giustizia conduca un’indagine”, ha commentato la compagnia aerea precisando di “stare collaborando pienamente. Non crediamo di essere obiettivo dell’indagine”.